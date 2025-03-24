Manisa'da uyuşturucu taciri yakalandı

Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla, Sarıgöl ilçesinden uyuşturucu ticareti için geldiği tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucuya geçit yok.Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek Alaşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen D.D. isimli genci takibe aldı.Şahsın Sarıgöl ilçesinden otobüs ile Alaşehir ilçesine uyuşturucu madde getireceği öğrenildi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yolda durdurulup otobüsten indirilen D.D.'nin yapılan üst aramasında, 5 parça halde 3 bin 40 içimlik turuncu renkli peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirdi.D.D., emniyetteki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.