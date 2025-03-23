Konya'da otomobil kazası: 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü M.M.A., Fevzi Çakmak Caddesi'nde buluna kavşakta dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden S.B. (20) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.Kazada araç sürücüleri ile S.B.'nin aracında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.