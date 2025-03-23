  • USD: 37,85 - 37,92
  • EURO: 41,02 - 41,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'da otomobil kazası: 4 yaralı

Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden araca arkadan çarptı: Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:33 / Editör: Edin Uslu
Konya'da otomobil kazası: 4 yaralıKonya'nın Karapınar ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü M.M.A., Fevzi Çakmak Caddesi'nde buluna kavşakta dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden S.B. (20) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

4 YARALI
Kazada araç sürücüleri ile S.B.'nin aracında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da otomobil kazası: 4 yaralı