Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ı kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?

Haliç Kongre Merkezi'nde 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı düzenleniyor..Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Nevruz'un önemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.21 Mart'ı bayram yapalım çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teklifi cumhurbaşkanı olarak ben parlementoya sunmaya varım.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor.Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir.Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi'si Sünni'si ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir.Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.Türk dünyasına teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile 21 Mart Türk dünyasını ortak anma ve kutlama günü olacak ve böylece birliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir.Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında, geçtiğimiz dakikalarda Haliç Kongre Merkezi'ne gelerek, Nevruz ateşini yakmadan önce dışarıdaki yoğun kalabalıkla selamlaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Nevruz ateşini yakarak ardından da ateşin üzerinden atladı.