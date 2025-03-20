Trump ve Zelenskiy arasındaki buzlar eriyor: Görüşmeler olumlu geçti

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüşme gerçekleştirdi.Zelenskiy, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, görüşmenin olumlu, anlamlı ve samimi geçtiğini belirterek, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantı için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.Suudi Arabistan'daki toplantının, savaşı sona erdirme çalışmalarına önemli katkı sağladığını aktaran Zelenskiy, ABD ve Ukrayna olarak savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için ortak çalışma yürütmek konusunda anlaştıklarını ifade etti. Zelenskiy, 'Amerika ile Başkan Trump ile ve Amerikan liderliğinde bu yıl kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz' dedi.Trump'ın kendisine cephede 'koşulsuz' bir ateşkesin uygulanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenskiy, 'Amerikan tarafı ayrıca cephe hattında koşulsuz ateşkesi önerdi ve Ukrayna bu öneriyi kabul etti' ifadelerini kullandı.ABD ve Ukrayna'nın temsilcilerinin, ateşkesi konuşmak için gelecek günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelmeye hazır olduğunu da belirten Zelenskiy, 'Ekipler, daha sonra yapılacak toplantılarda kalıcı barış ve güvenlik garantilerine doğru ilerlemenin tüm gerekli yönleri üzerinde anlaşabilir' açıklamasında bulundu.Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü bildirdi.Trump, 'Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz' ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Ukrayna'nın güvenliği için yeni öneriler sunduğunu belirtti. Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile bir maden anlaşması imzalamaktan vazgeçmediğini fakat şimdi barışı sağlamaya odaklandığını kaydetti.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt yaptığı açıklamasında, 'Başkan Trump, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerinin durumunu da ele aldı. ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanındaki uzmanlığı, bu planlara büyük destek sağlayabilir. Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapıyı korumak için en iyi savunma olacaktır ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek sağlayacaktır' dedi.