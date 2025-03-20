Tabut evlerde çıkan yangın korkuttu! CHP’li belediye tabut evlerle ilgili aylardır adım atmıyor!

İzmir'deki 30 ilçeden en büyük ikinci ilçe olan Karabağlar'ın Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi'nde yer alan 1960'lı yıllardan kalma binalar S.O.S. vermeye devam ediyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazıları korku yaşayan vatandaşlar nedeniyle terk edilmiş durumda. Metruk halde olan evlerin çatılarındaki kiremitler zaman zaman yola düşüyor. Metruk evleri bazı uyuşturucu kullanıcıları mesken haline getirdi. Bu durum çevre sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor. Mahalle sakinlerinin tek isteği bölgede bulunan 34 konuttan 13'ünü de riskli yapı ilan ederek boşaltılmasının sağlanması. Ancak CHP'li Karabağlar Belediyesi yetkilileri aradan aylar geçmesine karşın şu ana kadar bir adım atmadı. Bölgedeki 34 evin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.Tinercilerin meskeni haline gelen metruk evlerden birinde önceki gün çıkan yangın mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının diğer binalara sıçramadan söndürülmesi derin bir nefes aldırdı.CHP'li Karabağlar Belediyesi tabut evlere yönelik riskli bina tespiti için 'laboratuvar ve personel yok' bahanesini üretirken, yılbaşında belediye binasında kutlamaya bütçe ayırması tepkileri bir kat daha arttırdı. Öte yandan 6306 sayılı yasa kapsamında belediyeye yeminli yapı denetim firması ve bütçe imkanı sunulurken, belediyenin bu imkandan yararlanmaması akıllarda soru işareti bırakıyor.Belediyeyi göreve çağıran vatandaşlar, 'Yarın bir gün deprem olsa bunun hesabını kim verecek. Şehrin göbeğinde tabut binalar birinin başına yıkılmadan, büyük bir yangın çıkmadan yıkılsın. Karabağlar Belediyesi riskli yapı tespiti için 'laboratuvar ve personel yok' bahanesine sığınıyor. Laboratuvar ve personele bütçe ayırmazken, yılbaşı balosu düzenliyor, kutlamaya bütçe ayırıyor' dedi.