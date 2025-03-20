Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar da kamuoyunun gündemine girdi ve çokca konuşulmaya başlandı. CHP'deki para sayma kuleleri görüntüleri soruşturmanın ana merkezini oluştururken para sayma soruşturmasındaki 'tanık' işadamı Hasan Şenyurt'un sabah.com.tr'ye verdiği röportaj da sosyal medyada çokça paylaşıldı.İBB Başkanı'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıtdışı para skandalıyla ilgili soruşturmaya ilişkin sabah.com.tr'ye Mart 2024 tarihinde röportaj veren İşadamı Hasan Şenyurt, elindeki bir ses kaydını savcılıkla paylaşmıştı.Kayıtta İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü 'Kültür A.Ş.'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı' diyor.SON DAKİKA! İBB'ye yönelik soruşturmada yeni detay! Çakarlı araçla çantalarca euro taşındı: Vurgun 6 ay boyunca sürmüş(Hasan Şenyurt)Hasan Şenyurt'un röportajtan öne çıkan çarpıcı ifadeleri şöyle:'ÖZGÜR KARABAT ÇAKARLI ARAÇ TAHSİS EDİYOR'Kayıt dışı bir para, bu para İBB'nin milletin parası ve bu para CHP'nin İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Hüseyin Köksal'a tahsis ettiği çakarlı vekil aracıyla taşındığını biliyordum. Buna dair ses kayıtları da vardır. İş adamı Hüseyin Köksal'a çakarlı aracını tahsis ediyor, bu araçla özel işlerinde de sosyal hayatında da kullanıyor.'6 AY BOYUNCA ÇANTALARCA EURO TAŞINDI'Ancak para sayma, para taşıma Kültür A.Ş'den Serdal Taşkın o dönem Genel Müdür olarak atandığında... Bu paralar Tuncay Yılmaz'a gönderiliyor. Çakarlı bir vekil aracı, polisin durduramaması... Çok rahatlar... 6 ay boyunca çanta çanta euro taşıdık diyorlar... Elden ihalelerle gelen paralar, mesela Serdal Taşkın bunu savcılıkta da belirttim hangi bankada şubede kasası olduğunu paraları, altınları koyduğunu izah ettim.'