Diyarbakır’da, aranan 4 firari yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firarinin yakalandığını belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "Kasten Öldürme⁠, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından 21.09.2012 tarihinden itibaren aranan, (15 Yıl 6 Ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş., "Eşi Kasten Öldürme" suçundan (14 Yıl) kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan (16 Yıl 2 Ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan (15 Yıl 6 Ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M.S. isimli şahıslar Dicle, Kocaköy, Silvan ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."