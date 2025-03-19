Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti

Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesindeki köy kahvehanesinde kan aktı. Gece 22.45 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan Onur E'nin işlettiği kahvehaneye gelen Ceyhun Avcı ile Onur E tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, kahvehanede bulunan tüfeği ile Ceyhun Avcı'ya iki el ateş etti. Avcı, göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ceyhun Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayetin ardından olay yerinden kaçan Onur E'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ceyhun Avcı'nın 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.