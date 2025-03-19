Batı basını Ekrem İmamoğlu suçlamalarını böyle gizledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ihale yolsuzluğu ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun da olmak üzere aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturmada 'Suç örgütü elebaşı' olduğu ifade edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alınırken karar Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu. İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya medyasında geniş yankı buldu.Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınan 100 kişi 'yolsuzluk' ve 'terör' gibi iddialar da dahil olmak üzere birçok suçlamayla gözaltına alınırken Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığıyla bilinen ABD ve Avrupa'nın önde gelen yayın organları haberlerini bir siyasi operasyon algısıyla servis ettiler.Haberlerinde İmamoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını gizleyen ve suçlamalara yer vermeyen yayın organları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini geçirerek 'Erdoğan'ın rakibi, Erdoğan'ın muhalifi' sıfatlarını kullandı.Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dünya medyasında yansımaları şu şekilde oldu;ABD CNN: Savcılar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı'nı tutukladığını söylüyorABD The Washington Post: Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı'nı tutuklanmasını emrettiABD Reuters: Türkiye, Erdoğan'ın başlıca rakibini bir dizi suçlamayla gözaltına aldıABD Bloomberg: Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini gözaltına aldıAlmanya Bild: Erdoğan muhalifi İmamoğlu tutuklandıAvusturya Kronen Zeitung: Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu İstanbul'da tutuklandıİtalya Repubblica: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: Erdoğan'ın Başlıca Muhaliflerinden Biriİngiltere The Guardian: İstanbul Belediye Başkanı, muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığına günler kala tutuklandı