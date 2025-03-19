Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır.Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir.Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükunetle takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.Kanun karşısında ayrıcalık yok. İddialar, deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflığı ile kamuoyu öğrenecektir. Soruşturma ile ilgili hiçbir bilgi olmadan lehte ya da aleyhte hükme varmak doğru değildir. Hak arama yolları açıktır. Sürekli sükûnet ile takip etmek, verilecek kararları saygı ile karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.