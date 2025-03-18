Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CERN'ü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.Yetkililerden bilgi alan Fidan, merkezde çeşitli projelerde görev yapan Türk bilim insanları ve mühendislerle bir araya geldi.