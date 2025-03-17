Akılalmaz olay! Meydanda insan yaktılar

ABD'nin New York şehrinin ünlü Times Meydanı korkunç bir olayın adresi oldu. Kimliği belirsiz bir saldırgan, 45 yaşındaki bir adamı ateşe verererek kaçarken yetkililer, yaralının hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.Pazar günü sabaha karşı 04.00 civarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadesine göre alevler içinde kalan mağdur yaklaşık 30 metre boyunca yardım çığlıkları atarak koştu. O sırada çevrede bulunan bir kişi yangın söndürücü ile müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Polis, saldırının rastgele mi yoksa bilinçli bir hedef seçilerek mi yapıldığını araştırıyor. Kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, mağdurun üzerine Patron marka tekila şişesiyle yanıcı bir madde döküldüğünü ve ardından ateşe verildiğini belirledi.Şehirde güvenlik endişelerini yeniden alevlendiren olay, halkın yetkililerden daha sıkı önlemler almasını talep etmesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinde polis devriyelerinin yetersiz olduğunu belirten bölge sakinleri, güvenliğin artırılmasını istiyor.Bu olay, üç ay önce metroda meydana gelen benzer bir saldırıyı akıllara getirdi. 57 yaşındaki Debrina Kawam, metro vagonunda bir saldırgan tarafından ateşe verilmiş ve hayatını kaybetmişti. Olayın faili Sebastian Zapeta ise polis tarafından olay yerinde yakalanarak cinayet ve kundakçılık suçlarından tutuklanmıştı.New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentte suç oranlarının düştüğünü öne sürse de, halkın güvenlik konusundaki kaygıları devam ediyor. Bu yıl yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde, sokak güvenliği en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkacak.