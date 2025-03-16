Tokat’ta direğe çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi
Tokat’ın Erbaa ilçesinde direğe çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta gece saat 00.30 sıralarında Erbaa ilçe merkezi D-100 karayolu Erek Caddesi kavşağı yakınında A. T. yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı Fiat Tofaş otomobil cadde üzerindeki kavşağı 50 metre geçtikten sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİL KAĞIT GİBİ KATLANDI
Çarpışmanın etkisiyle kâğıt gibi katlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki S. G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOMOBİL KAĞIT GİBİ KATLANDI
Çarpışmanın etkisiyle kâğıt gibi katlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki S. G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.