Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından güvenli liman olarak görülen altın haftayı yine rekorlarla kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 535 bin lira, en yüksek 3 milyon 555 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 artışla 3 milyon 544 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.516,66 TL'den, çeyrek altın ise 5.811,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 15 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.515,47Satış 3.516,66Alış 5.753,00Satış 5.811,00Alış 11.506,00Satış 11.621,00Alış 22.942,00Satış 23.146,00Alış 2.984,18Satış 2.985,22