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Beyaz Gazete
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İstanbul'da akılalmaz anlar! Broşür dağıtırken felaketi yaşadı

Bayrampaşa’da güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32), broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Ekleme: 14.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:59 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da akılalmaz anlar! Broşür dağıtırken felaketi yaşadıOlay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul'da akılalmaz anlar! Broşür dağıtırken felaketi yaşadı

'BACAĞINDAN YARALANDI'

Çevrede bulunan bir esnaf, “Silah sesi geldi. Sonra insanlar toplanmaya başladı. Bacağından yaralıydı, durumu iyiydi. Güzellik merkezinin broşürlerini dağıtıyordu' dedi.

İstanbul'da akılalmaz anlar! Broşür dağıtırken felaketi yaşadı