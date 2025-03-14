Amasya'da sokak köpekleri sorunu büyüyor! Vatandaşlar tedirgin

Amasya'da başıboş sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor.Bu kapsamda da AK Parti ve MHP İl Başkanları sokaklarda çeteleşmiş ve grup halinde dolaşan sokak köpeklerine ilişkin paylaşım yaptı.AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şehrimizde sokaklarda çeteleşmiş bir şekilde gezen köpekler maalesef iyiden iyiye tehlikeli olmaya başlamıştır. Son olarak Konya'da yaşanan meşum olay hepimizin içinde hala büyük bir acıdır.' dedi.Her türlü siyasi tartışmanın dışında bu hususta net tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Uzun, 'Sokakta köpek olmasın demek, köpekler katledilsin demek değildir. Herkesin bu konuda aklını başına toplamasının vakti gelmiştir, hatta geçmek üzeredir.' diye konuştu.Mahallelerde gruplar halinde gezen köpeklerin tehlike saçtığını vurgulayan MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül de 'Milliyetçi Hareket Partisi belediyesi döneminde bölgenin en donanımlı hayvan barınağına sahip olan şehrimiz bir yıl içerisinde nasıl bu hale gelmiştir.' şeklinde konuştu.Halkın çocuklarını tek başına ne okula ne de sokağa çıkaramaz hale geldiğinin altını çizen Akgül, 'Yetkililerin konuyla alakalı acil çalışma başlatması elzemdir. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadelerini kullandı.