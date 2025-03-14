6 gün boyunca kimse görmedi! Dereden su içerek hayatta kaldı

41 yaşındaki talihsiz kadının kullandığı araç, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Arabanın içinde sıkışan Cassell, hareket edemediği için dışarı çıkamadı.Kaza sonrası cep telefonunu da bulamayan yaralı kadın, kaderine teslim olup birilerinin kendisini bulmasını beklemeye başladı.Kendisinden haber alamayan yakınları, Brieonna Cassell için kayıp başvurusunda bulundu.MUCİZEYI YAŞADISıkıştığı için hareketleri önemli ölçüde kısıtlanan Brieonna Cassell, bu süreçte kıyafetlerini kullanarak içtiği suyla hayatta kalmayı başardı.Arabası dere yatağında olduğu için yoldan geçen araçlar tarafından fark edilmeyen Cassell’i, şans eseri bölgeden geçen drenaj işçisi Johnny Martinez fark etti.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. Bacakları ve kollarındanyaralanan Cassell, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Mucizevi şekilde altı gün boyunca hayatta kalan kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlığının iyiye gittiği öğrenildi.