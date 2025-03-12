Niğde sosyal medyanın gündeminde: Mumya kaçakçılarına baskın

Niğde'de sosyal medyanın gündeminde...Nedeni ise tarihi eser niteliğinde bir nesne satışı...Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi.Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.Olayın kamuoyuna yansımasıyla Niğde bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılıoperasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.