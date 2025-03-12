Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi görüşmeleri sürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı tarafından kamuoyuna duyuruldu.İki liderin görüşmesine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.