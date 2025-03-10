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Hatay’da hapis cezasıyla aranan 6 kişi tutuklandı

Hatay’ın Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada çeşitli suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Ekleme: 10.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:49 / Editör: Edin Uslu
Hatay’da hapis cezasıyla aranan 6 kişi tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Z.O., M.D., E.O., S.O., A.A. ve A.K. adlı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da hapis cezasıyla aranan 6 kişi tutuklandı