Türkiye’nin gurur projesi KAAN’ın siber güvenliğine yerli çözüm: SİHA’lar GPS’siz de uçabilecek

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Portekiz'e gerçekleştirilen 2 adet askeri gemi ihracatına ilişkin, "Macellan'ın torunlarına, dünya tarihini denizcilik üzerinden değiştirmiş bir ülkeye gemi üretiyoruz. Amacımız Portekiz ile kalmak değil. Bunu ciddi bir referans olarak kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu. İnsansız teknolojilerde dünya markası olan Türkiye, İHA/SİHA teknolojisine yeni bir soluk getiriyor. Kerkes projesi ile GPS olmayan ortamlarda görüntü işleme, yapay zekayı kullanarak uçabilen bir altyapıyı geliştirildi. Güleryüz, "Gözcü İHA Togan'a entegre edildi. Dünyada GPS olmayan ortamlarda uçan tek taktik İHA Togan" dedi.Sabah'a açıklamalarda bulunan Güleryüz, Vurucu İHA KARGU'nun ulaşılamayan yerlerde bir radar kaynağı, hava savunma sistemi vs. varsa hem tekil hem de sürü konsepti ile saldırıya geçmesi için RF Arayıcı başlık üzerinde çalıştıklarını söyledi. Güleryüz, Zırh delici harp başlıklı KARGU'nun testelerinin sahada başarıyla sürdüğünü söyledi.Kaan'ın siber güvenliği STM öncülüğünde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezinin oluşturulmasının ikinci fazı çalışmaları devam ediyor. Siber güvenlik, sadece bilgisayar altyapısı ya da bilgi işlem merkezlerinin kontrolünde olması gereken bir şey değil. Aslında bir platform seviyesinde kullandığımız, aldığımız sistemlerde belirli siber güvenlik önemlerinin alınmış olmasını sağlamamız gerekiyor. İki kullanıcı da bu konuda bilgilendirilmeli. O sebeple KAAN projesinde TUSAŞ ve HAVELSAN ile beraber çalışıyoruz. KAAN, son derece gelişmiş sensör ve haberleşme sistemlerine sahip bir platform olacak. O yüzden tasarımın ilk aşamalarından itibaren siber güvenlik anlamında dikkat edilmesi gereken ne husus varsa bunları göz önünde bulunduruyoruz. Tasarımlarımızı ona göre yapıp, alt sistem tasarlayan firmalarımızı o şekilde yönlendiriyoruz. Bir ekip olarak sürekli devam ediyoruz. Siber güvenlik sadece KAAN değil, gemi platformları ve başka platformlar için de hayati.Portekiz ile süreç yaklaşık iki senedir devam ediyordu. Kendi sistemleri üzerinden bir ihaleye çıkmışlardı. Yaptığımız görüşmelerde STM'nin mühendislik çözümlerini beğendiler. İsteklerine bir gemi tasarladık. Başta tek gemi olacaktı sonrasında iki gemiye çıktı. Avrupa'dan en güçlü gemi inşaat firmaları ile yarıştık. 2024 yılının sonunda sözleşmeyi biz aldık. Çok yakında başlıyoruz. Ülkemizin ilk Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gemi ihracatı oldu. Deniz Kuvvetlerimiz çok güçlü bir referans. Gemilerimiz zaten NATO standardında. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sertifikasyonlarından geçen güven oluşturuyor. Portekiz gibi Macellan'ın torunlarına, Vasco De Gama'nın yetiştiği, dünya tarihini denizcilik üzerinden değiştirmiş bir ülkeye gemi üretiyoruz.Amacımız Portekiz ile kalmak değil. Bunu ciddi bir referans olarak kullanacağız. Portekiz referansı ile de diğer AB ve NATO ülkelerine de belirli standartlarda kalitede gemiler üretebiliriz. Sistem ya da platform satmıyoruz, istenen platformu tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Karşı taraf deniz kuvvetleri kendi ihtiyaçlarına göre neyi istiyorsa onu entegre edebilecek vaziyetteyiz. Envanterde 4 korvetimiz bir de İstanbul fırkateynimiz var. Şu an 7 tane milli fırkateyn yapıyoruz. Donamamızın yerlileştirme çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde tersanelerimizle birlikte gemi inşa alanında çok güçlü bir ekosistem oluştu.Savaş alanındaki en önemli hususlardan biri askeri elektronik harp. Bir GPS'nin (Küresel Konumlama Sistemi)baskı altına alınması. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın KERKES projesi ile bize verdiği görevle, GPS olmayan ortamlarda görüntü işleme, yapay zekayı kullanarak uçabilen bir altyapıyı geliştirdik. Bu Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN'a entegre edildi. Dünyada belki de GPS olmayan ortamlarda uçan tek taktik İHA Togan'dır. Satış adetleri giderek artmaya başladı. KERKES projesinde bir yetkinlik kazandık. Aşama aşama vurucu İHA'lar ALPAGU ve KARGU dahil bütün dronelara entegre ediyoruz. Amacımız İHA programları için kullanılabilecek GPS olmayan ortamlarda uçabilecekleri bir alt yapı geliştirmek. Elektronik harp konusunda çalışmalarımız var.KARGU'nun radarda tespit edilmesi zor. Son derece sessiz, bu yüzden oldukça yakın mesafelerden bile görüp duymak, radarda yakalayabilmek mümkün değil. 150 kilometre hızla hedefe gidiyor.RF (Radyo Frekans) Arayıcı başlık entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Ulaşılamayan yerlerde bir radar kaynağı, hava savunma sistemi vs. varsa hem tekil hem de sürü konsepti ile saldırıya geçmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Zırh delici harp başlıklı KARGU'nun da testleri tamamlandı. Yakın zamanda envantere girecek.