X platformunda FETÖ'cü 42 hesaba erişim engeli getirildi

FETÖ'nün sosyal medya ağlarına yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi.FETÖ propagandası yapan 42 sosyal medya hesabı, erişime kapatıldı."42 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"Konuya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi." denildi.Engel getirilenler arasında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan" gibi hesaplar yer alıyor.Engel getirilen hesaplar ise şunlar:DahiOglan, AtiiSubeTR, boldborsa, BOLDnews, DailyNews_TR, derfokus, DeutscheBold, drgokhangunes, EgurbasTRO3, EmreUsluEng, bayiyimser, avomerturanli, ahval_tr, 30ARTITV, TurhanBozkurTV, gaffarmudur34, 15temmuzgercegi, abdbozkurt, ATAISIK_, e_eroglul111, 4PeacefulAction, BarbarossaKaya, BasriDogan68, bedrettinugur, BOOMERANG2468, Boyle_Viya, BRHMC, bugungzt, DagliEmin, DenizinFeryadi, EEbrar7, EnsarNur74, erkam3Odakika, ezelbahar1, eyupensaruur, EskiMktplil