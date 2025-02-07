CHP'li Kadıköy Belediyesi’ne icra takibi başlatıldı

Kadıköy Belediyesi'nin 2023 yılında düzenlediği 2023/1185246 numaralı araç kiralama ihalesini kazanan bir şirket belediye ile imzaladığı sözleşme kapsamında Kadıköy Belediyesi'ne araç kiralama hizmeti verdi. Verilen hizmetin karşılığında Kadıköy Belediyesi'nden toplamda 7 milyon 513 bin Türk Lirası alacak bakiyesi oluştu.PARAMIZ YOK DEDİLERŞirket Kadıköy Belediyesi'nde biriken alacağını tahsil edebilmek için defalarca belediyeye gitti. Ancak, belediye yetkilileri alacağını tahsil etmek isteyen şirket yöneticilerini her defasında paramız yok diyerek geri çevirdi.İCRAYA BAŞVURDUAlacaklarını tahsil edemediği için finansal açıdan zor duruma düşen şirket son çare olarak Kadıköy Belediyesi'ne icra takibi başlattı. Anadolu Adliyesi'ndeki icra müdürlüğüne başvuruda bulunan şirket Avukatı Funda Sadıkahmet Kadıköy Belediyesi'nden alacağı 7 milyon 513 bin Türk Lirasının tahsil edilmesini talep etti. Talep üzerine icra müdürlüğü tarafından Kadıköy Belediyesi'ne yönelik icra takibi başlatıldığı öğrenildi.