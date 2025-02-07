Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişi hayatını kaybetti

Yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Recife kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandığını ifade etti.Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Recife'de ilk belirlemere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Bölgede okullarda eğitime ara verildiği, 90 ailenin ise riskli bölgelerden tahliye edildiği açıklandı.