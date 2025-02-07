Antalya'da HÜCRE operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele hız kesmeden devam ediyor.Güvenlik güçleri, bu doğrultuda operasyonlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı, bu çerçevede düzenlenen 'HÜCRE-9' operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.Antalya'da D.C.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.Örgütün, yaklaşık 20 milyar TL'yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.Bakanlığın verdiği bilgiye göre, MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 Milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu.Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;1) Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,2) Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait işyerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.Operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildi.