Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü! Burada bin 400 kişi hayatını kaybetti: Küçük bir kıyamet gibiydi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin "kara" simgesi olarak adlandırılan Ebrar Sitesi'nde bin 400 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde Ebrar Sitesi'nde, enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler anma etkinliği düzenledi. Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden bir vatandaş, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde 22 bloktan oluşan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi.
Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.
'BİZ 5 SANİYEDE YIKILDIK'
Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, 'Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık.
Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı' dedi.
'KÜÇÜK BİR KIYAMET GİBİYDİ'
Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, 'Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz' diye konuştu.
'BİZ DE ONLAR GİBİ GÖMÜLDÜK...'
12 yakınını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Fındık Aksu, 'Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün boyunca bekledim, kuzularım parça parça çıktılar, biz de onlar gibi gömüldük. Şu anda buraya ilk defa geldim, arkamı dönüp bakamıyorum, yavrularımın evi boyanmış süslenmiş ama yavrularım yok.