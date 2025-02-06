Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felakette hayatını kaybedenlerin yakınları gece saatlerinden, sabahın erken saatlerine kadar mezarlıklara akın etti. Depremin vurduğu kentte, en büyük mezarlıklardan biri olan Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı, saatler 04.17'yi gösterdiğinde hüzünlü anlara sahne oldu.Felaketin yaşandığı saatte yakınlarının mezarı başında toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek sevdiklerini andı. Gözyaşlarının sel olduğu anmada, birçok kişi kabirlerin başında saatlerce bekledi. Mezar taşlarına çiçekler bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.Depremin ardından binlerce mezarın açıldığı Kapıçam Mezarlığı, asrın felaketinin yıl dönümünde de yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarına duydukları özlemi dile getirirken, bazıları da mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü.Şehir genelinde belediye ve sivil toplum kuruluşları da anma programları düzenledi. Depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna mevlitler okutulurken, mezarlıklarda vatandaşlara çorba ve su ikram edildi.Depremin yıl dönümünde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenlerin isimleri bir kez daha hatırlanırken, dualarla anılan bu büyük felaketin izleri kentte hala tazeliğini koruyor.Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi.Kalabalık grup, 'Sessiz Yürüyüş' adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Bu sırada vatandaşların birçoğunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı.Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümünde afetin derinden etkilediği Gaziantep'te de anma programı düzenlendi. Depremlerde yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Şehitkamil ilçesindeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ne doğru yapılan sessiz yürüyüş ile başlayan etkinlik anma programı ile devam etti. Asrın felaketinin saati olan 04.17'de sessiz yürüyüş yapan deprem şehitlerinin yakınları ve kent protokolü duygusal anlar yaşadı.Programa katılanlar okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek deprem şehitleri için edilen dualara hep bir ağızdan 'amin' dedi. Program sonunda ise Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin bulunduğu alana karanfiller bırakıldı.