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Antalya’da izinsiz siyanür bulunduran 4 gayrimenkul uzmanı tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirdi.

Ekleme: 6.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 6.02.2025 - 12:29 / Editör: Edin Uslu
Antalya’da izinsiz siyanür bulunduran 4 gayrimenkul uzmanı tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek Gayrimenkul Danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinin gizli bölümünde yapılan aramada 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirdi.

Olay ile ilgili 4 gayrimenkul uzmanı yakalanarak "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Antalya’da izinsiz siyanür bulunduran 4 gayrimenkul uzmanı tutuklandı