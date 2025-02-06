Antalya’da izinsiz siyanür bulunduran 4 gayrimenkul uzmanı tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek Gayrimenkul Danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinin gizli bölümünde yapılan aramada 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirdi.
Olay ile ilgili 4 gayrimenkul uzmanı yakalanarak "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.