Antalya’da izinsiz siyanür bulunduran 4 gayrimenkul uzmanı tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek Gayrimenkul Danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinin gizli bölümünde yapılan aramada 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirdi.Olay ile ilgili 4 gayrimenkul uzmanı yakalanarak "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.