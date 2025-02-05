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Samsun'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

İlkadım ilçesinde polisin takibi sonucu 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 38 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 5.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 5.02.2025 - 11:04 / Editör: Edin Uslu
Samsun'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan K.A., G.G. ve E.Y. 'nin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram metamfetamin ile 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı