Samsun'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı
İlkadım ilçesinde polisin takibi sonucu 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 38 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan K.A., G.G. ve E.Y. 'nin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram metamfetamin ile 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.