İran'dan Trump'a ilk tepki: Daha önce denenmiş başarısız bir girişim!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesine İran'dan ilk tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün düzenlenen hükümet toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Maksimum baskı politikası, daha önce denenmiş başarısız bir girişimdir ve yeniden denenmesi de başka bir başarısızlığa yol açacaktır. Eğer tüm konu İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ise bu elde edilmesi zor bir şey değil. İran'ın tutumu son derece açık. İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) üyesidir ve nükleer silah konusunda liderin fetvası da var. Bu da bizim için durumu netleştirmiştir' dedi.İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani ise, Trump'ın İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesini sağlamak amacıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Muhacerani, 'Dış politikamızda diğer ülkelerle kuracağımız ilişkilerde üç temel ilke var. İzzet, yani ülkenin ve halkın onuru. Hikmet, yani olayların arkasını görmek ve onlara doğru şekilde dikkat etmek ve elbette ülkemizin çıkarları. Doğal olarak, ülkenin tüm meseleleri, özellikle de diğer ülkelerle olan ilişkiler bu üç ilke doğrultusunda yürütülmektedir' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek ve petrol ihracatını durdurmak amacıyla uyguladığı 'maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Kararnamenin İran'a yönelik çok sert yaptırımlar içerdiğini belirten Trump, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesini sağlamak amacıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.