Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' mesajı: Ahmed Şara ile önemli kararlar aldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi hakkında, 'Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlikten yeniden inşaya, ticaretten ulaştırmaya birçok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek önemli kararlar aldık' dedi.Muhalefeti eleştiren Erdoğan, 'Bölgemizde olup bitenlerden dahi haberleri yok. Küresel krizleri, hadiseleri zaten takip etmiyorlar. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle bir kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartı bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kartları birbirine gösteriyorlarmış. A şehrinin belediye başkanı, b şehrinin belediye başkanına, eski genel başkan yeni genel başkana, birbirlerine sürekli kart gösteriyor' diye konuştu.Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. En tepeden en ücra birimine kadar hepimiz görevimiz ne olursa olsun, ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz. Kadın kolları ile gençlik kolları ile ana kademesi ile bir bütün olarak Türkiye'yi yüceltmenin, milletimizi asırlık hayalleri ile buluşturmanın samimi mücadelesini veriyoruz. Biz, kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz, pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Her birimiz sonunda Hakk'ın rızası, halkın duası olan uzun ve yorucu bir maratonun koşucularıyız. Bu yolda da enerjimizi, sabrımızı, heyecanımızı asla kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek, yarıştan kopmak gibi bir lükse şahsım dahil hiç birimiz sahip değiliz. Rabbim ömür verdikçe, nefes verdikçe imkanımız, dermanımız, enerjimiz oldukça tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz.Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık. 22 yılı aşan hükümetlerimiz döneminde, Türkiye'nin her meselesinde hanım kardeşlerimizin kanaatlerini almaya özel önem verdik. AK Parti Kadın Kollarımız da maşallah siyasete seviye getirdi, kalite ve nitelik kazandırdı. Siyasette kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz. Türkiye'de siyasi partilerde bir zihniyet değişimine sizler öncülük ettiniz. Birileri bilmeseler veya bilseler dahi kabul etmek istemeseler de bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar çoğu zaman siyasette bir vitrin malzemesi olarak görülüyordu. Seçilme hakları kılık kıyafetlerinden dolayı gasp ediliyordu. Başörtülerinden dolayı çalışma hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz, siz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz. Eline kına yakıp dualarla, gözyaşları ile asker eyledikleri evlatlarının yemin törenini tel örgüt arkasından seyretmek zorunda kalan kadınlar, bu ülkenin çok acı gerçeği. 28 Şubat'ta gazete köşelerinden iffetine dil uzatılan kadınlar, bu ülkenin bir gerçeğiydi. Yasakların tüm yükünü bu ülkede senelerce kadınlar çekmiş en büyük bedeli kadınlar ödemişti. Eski Türkiye'nin kahırla, acıyla, zorluklarla ve sıkıntılarla geçen karanlık ikliminde uzun yıllar belki en fazla horlanan kadınlar olmuştur. Ey CHP, siz değil miydiniz, çarşaflı bir bayanı alıp yakasına partinizin rozetini takmak suretiyle 'Biz kadınların yanındayız' diyen sahte cambazlar değil miydiniz? Ülkemize yakışmayan tüm bu kötü manzaralara biz sizlerle birlikte son verdik. Kadının olmadığı bir toplumun yarısı eksiktir şiarıyla kadınların haklarını genişleten, fırsat eşitliğini sağlayan birçok adım attık. Eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz artırdık. Haydi Kızlar Okula kampanyamız ile yüz binlerce kız çocuğumuzu eğitim hayatına kazandırdık.Rakamlar çabalarımızın meyve verdiğini ispat etmektedir. 2002'de üniversitede kız öğrenci oranı yüzde 13 iken bugün yüzde 53'ün üzerine çıktı. Ey Özgür Bey, biz buraya durup dururken gelmedik ya, biz buraya yüreğimizi koyup geldik. Kimin yasaklarla kadınları eve hapsettiği ortaya çıkmış oldu. TBMM'de, yerel yönetimlerde, iş dünyasında kadınların güçlü şekilde temsil edilmesini biz sağladık.İş gücüne katılım oranı yüzde 27.9'dan yüzde 37'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25.3 iken şimdi yüzde 33'e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil, siyasette de büyük atılımlar geçti. Meclis'teki oranı yüzde 4.1'den yüzde 20'ye biz taşıdık Özgür Bey. Kadına yönelik şiddetle mücadele taviz vermediğimiz bir başka alandı. Bizi bu konuda haksızca eleştirenlerin bilmediği husus şudur. 2005'e kadar kadına yönelik şiddet mevzuatımızda suç olarak tanımlı bile değildi. Unutmayın, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. 2012'de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Kanun'la kadınların korunmasını temin ettik.Son seçimde muhalefet geçen bazı mahalli idarelerden şikayetler alıyoruz. Kimi belediyelerde 28 Şubat'tan hatırladığımız ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor. Hayat tarzı ve hassasiyetlere gerekli saygı maalesef gösterilmiyor. Hedef yine kadınlar konuyor. Buram buram rövanşizm kokan marjinal bir siyasetin muhalefet eliyle yerel yönetimler üzerinden hortlatılmaya çalışılması ülkemiz demokrasisi adına utançtır. Kadınlarımızın haklarının 3-5 faşist tarafından gasp edilmesine izin vermeyiz. Devri sabık peşinde koşanlara eyvallah etmeyiz.Birileri hala kabullenmekte zorlansa da dün dünde kalmıştır. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları, eski Türkiye'de kalmıştır. Azgın azınlığın çığırtkanlıkla, sessiz çoğunluğu sindirdiği günler artık geride kalmıştır. Tetikçi kalemlerin millete ve sivil siyasete ayar verdiği günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Türkiye'nin tapusu Türk milletinin üzerindedir. Bu vatanın, devletin, belediyelerin yegane sahibi, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, muhafazakarı, seküleri ile 85 milyonun tamamıdır. Biz iktidar ve ittifak olarak yasakçı, baskıcı, kibirli zihniyetle mücadelemizi, demokrasi ve hukuk zemininde sürdüreceğiz.Türkiye dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi, yaptığımız stratejik hamlelerle anahtar konuma gelmeye başladı. Zengin birikimle ülkemizi özlemini duyduğu güç ve ağırlığa hızla kavuşturuyoruz. Dün önemli bir misafiri ağırladık. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlikten yeniden inşaya, ticaretten ulaştırmaya birçok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek kararlar aldık. Bu akşam Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bir Asya seyahatine çıkacağız. Telefon görüşmelerimiz, kabullerimiz, temaslarımız olacak.Türkiye Yüzyılı ülkümüzün inşası için çok yoğun bir gündemle yurt içinde ve yurt dışında canla başla çalışıyoruz ve çalışacağız. Muhalefetin nelerle uğraştığına ise inanın artık bakmak bile istemiyoruz. Bölgemizde olup bitenlerden dahi haberleri yok. Küresel krizleri, hadiseleri zaten takip etmiyorlar. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle bir kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartı bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kartları birbirine gösteriyorlarmış. A şehrinin belediye başkanı, b şehrinin belediye başkanına, eski genel başkan yeni genel başkana, birbirlerine sürekli kart gösteriyor.Elinde askerin kanı olan sol örgütlerin sloganları ile kendilerini avutuyorlar. Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi marjinal sol yapıların maskotu haline getirdiler. 23 Nisan müsameresi gibi Meclis kürsüsünden slogan atıyorlar. Kart devrimciler misali, birbirleriyle sloganla buluşuyorlar. Ortalıkta ne kadar başıboş gezen, küfürbaz, tembel varsa hepsini kendisine çekiyor. Muhatap alıp cevap versek bize yazık, cevap vermesek millete ve memlekete yazık.