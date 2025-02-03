ÇiftlikBank davasında karar açıklandı! : Tosuncuğa 45 bin 376 yıl hapis cezası

'Tosuncuk' lakaplı Çiflik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı. Son sözü sorulan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın "Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. 4 binden fazla mağdurun bulunduğu Çiftlik Bank davasında kararın açıklanması için duruşmaya saat 15.00'e kadar ara verildi.