OpenAI'den yeni yapay zeka hamlesi! GPT-4.5 tanıtıldı

OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-4.5'in büyük bir gelişim sunduğunu belirterek, modelin insan gibi düşündüğünü ve mantıklı yanıtlar verdiğini söyledi. Altman, yeni yapay zekanın duygusal zekasının daha yüksek olduğunu ve önceki modellere göre daha az hata yaptığını ifade etti. Şirketin yayınladığı blog yazısında da test kullanıcılarının, GPT-4.5'in insan diline daha yakın cevaplar verdiğini belirttiği aktarıldı.Ancak Altman, modelin beklentileri çok fazla yükseltmemesi gerektiğini de vurguladı. “Bu bir mantık yürütme modeli değil. Çok büyük sıçramalar yapmasını beklemeyin” dedi. OpenAI yetkilileri de modelin daha çok kullanıcı taleplerini daha doğal şekilde yerine getirmek üzerine odaklandığını belirtti.GPT-4.5'in duyurulmasından kısa süre önce, OpenAI'nin rakiplerinden Anthropic, yeni yapay zeka modeli Claude 3.7 Sonnet'i piyasaya sürdü. Yapılan testler, Claude 3.7 Sonnet'in bazı alanlarda GPT-4.5'i geride bıraktığını gösterdi. Özellikle karmaşık mantık gerektiren sorularda Claude 3.7 Sonnet'in daha başarılı olduğu belirtiliyor. Bu model, kullanıcıdan gelen talebe göre ya anında cevap veriyor ya da daha fazla analiz yaparak daha detaylı bir yanıt oluşturuyor. GPT-4.5'te ise bu özellik bulunmuyor.Sosyal medyada da GPT-4.5'in performansı hakkında tartışmalar başladı. Bazı kullanıcılar yeni modelin beklenenden daha az gelişmiş olduğunu belirtti. Yapay zeka uzmanlarından biri olan Gary Marcus, GPT-4.5'i “büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.OpenAI'nin daha büyük bir gelişim sunması beklenen GPT-5 modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Sam Altman, önümüzdeki birkaç ay içinde GPT-5'i tanıtacaklarını duyurdu. Yeni modelin, hem hızlı yanıt verebilen GPT serisi modellerinin yeteneklerini hem de daha detaylı düşünerek yanıt veren 'mantık yürütme' modellerinin özelliklerini birleştireceği belirtiliyor.OpenAI'nin şu ana kadar geliştirdiği modeller, genellikle daha fazla veri ve daha büyük işlem gücüyle güçlendirilerek performans artışı sağlıyordu. Ancak son dönemde rakip şirketlerin, farklı yöntemlerle daha etkili sonuçlar elde ettiği görülüyor. Yeni nesil yapay zeka modellerinin artık sadece büyük veriyle değil, verilen komutları anlama ve daha doğru yanıt üretme kapasitesine göre değerlendirildiği ifade ediliyor.Bir zamanlar yapay zeka dünyasının tartışmasız lideri olarak görülen OpenAI, artık birçok rakiple yarışmak zorunda. Anthropic'in yanı sıra Google, Meta ve Çin merkezli DeepSeek gibi şirketler de sektörde iddialı konumda. OpenAI'nin yeni modelleriyle yapay zeka yarışında liderliği koruyup koruyamayacağı ise merak konusu.