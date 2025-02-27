Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi
Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,43 TL
Motorin litre fiyatı: 48,00 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,28 TL
Motorin litre fiyatı: 47,89 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,97 TL
Motorin litre fiyatı: 48,71 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,35 TL
Motorin litre fiyatı: 49,08 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL