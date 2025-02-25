Yılmaz Tunç: Her yıl 60 bin hükümlü ve tutuklu meslek sahibi oluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ceza ve infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların ıslahına yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.Bakan Tunç, bu kapsamda İşyurtları Kurumu aracılığıyla hükümlü ve tutuklulara işbaşı mesleki eğitimi verildiğini kaydetti.Tunç, işyurtlarının birer fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini belirterek, mobilyadan tekstile, inşaat ve onarımdan gıda ve tarım ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapıldığını ifade etti.Türkiye genelinde 371 işyurdu müdürlüğü bünyesinde 1700 atölye ve tesisin bulunduğunu kaydeden Bakan Tunç, her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun üretim faaliyetlerine katılıp, meslek sahibi olduğunu belirtti.Bakan Tunç, "Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza infaz aşamasında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı mesleki eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyor" dedi.