Bursa'da akılalmaz olay! Birlikte yürüdüğü arkadaşını...

Yıldırım ilçesinde bir gencin, sokakta beraber yürüdüğü arkadaşını bacağından vurup kaçtığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Nurettin K. ile arkadaşı Serhat H. buluştu.Bir araya gelen arkadaşlar Ortabağlar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada Serhat H., yanında yürüyen arkadaşı Nurettin K.'yı sol bacağından tabancayla vurarak yaraladı.Şüpheli koşarak uzaklaşırken, çevredekiler durumu ihbar etti.Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Diğer yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde; şüphelinin, yan yana yürüdüğü arkadaşını bir anda belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, yaralanan Nurettin K.'nin can havliyle kaçmaya çalıştığı, Serhat H.'nin de koşarak uzaklaştığı görüldü.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.