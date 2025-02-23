Gazze'de can kaybı 48 bin 339'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 Filistinlinin cenazesinin getirilmesiyle toplam can kaybının 48 bin 339'a yükseldiği belirtildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail; kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.Son yaşanan gelişmede Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.Ancak İsrail, ateşkes kararını ihlal etmeye devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 10 Filistinlinin cenazesinin getirildiği bildirildi.Filistin Sağlık Bakanlığı, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 339'a, yaralı sayısının da 111 bin 753’e yükseldiğini bildirdi.