Savcılık harekete geçti: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sahte diploma iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik" gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir soruşturma daha açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında çıkan "sahte diploma" iddiaları üzerine "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldığını duyurdu.İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialar, ilk olarak gazeteci Erdem Atay tarafından Eylül 2024'te gündeme getirildi. Atay, İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğunu öne sürmüştü.Öte yandan İmamoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.