MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."