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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 22.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:11 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi