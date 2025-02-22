MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."