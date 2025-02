Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! WhatsApp ve Facebook’ta grup kurdular

Ramazan ayına sayılı günler kalması ile birlikte fırsatçılar da gün yüzüne çıktı. Ramazan öncesinde Et ve Süt Kurumu'nun vatandaşa ucuz et sağlaması piyasayı bozmaya çalışan 'baronları' ürküttü. Facebook ve WhatsApp'tan gruplar kuran spekülatörler, fiyatı artırma peşine düştü.

Ramazan ayına sayılı günler kala et spekülatörleri yine sahneye çıktı. Bu ayda et tüketiminin yüksek olmasını fırsata çevirmek isteyen spekülatörler, fiyatları artırmak için her türlü yolu deniyor.Sabah'ın haberine göre; Piyasaya mal vermemek için direnen, küçük üreticiyi de hayvanını kesmemesi için baskılamaya çalışan spekülatörler, Facebook ve WhatsApp'ta gruplar kurarak fiyatları artırmanın yolunu arıyor. Hali hazırda ortalama 380-390 TL olan karkas etin kilogram fiyatını 430 TL'ye çıkarmak isteyen fırsatçılar kurdukları gruplarda, 'Direnin arkadaşlar fiyat 430 TL'ye çıkacak' şeklinde paylaşımlarla küçük besicinin hayvanını piyasaya vermesini engelliyor.Bu gibi olaylara karşı Bakanlık bir dizi önlem almaya devam ediyor. Marketlere giren ve satılan tüm etler kayda alınıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı küçük üreticiyi desteklemek için birçok projeyi uygulamaya da koyuyor. Bunlardan biri de çiğ süt alım fiyatları oldu. Küçük üreticiyi desteklemek için çiğ süt alım fiyatını artıran bakanlık, fazla sütü de ESK aracılığıyla alıyor ve günlük 1.500 ton süt tozu üretiyor. Eskiden sütünü satamayan ya da satıştan gelir elde edemeyen küçük üretici hayvanını kesmek zorunda kalıyordu. Böylece anaç hayvan sayısı azalıyor ve et üretimi de sıkıntıya düşüyordu.