Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın yatırımcısı bu hafta yatırımcısını güldürdü. Hafta içerisinde rekor seviyelerde yükseliş kaydedilen altın fiyatları haftanın son iş gününde durağan seyre geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 506 bin lira, en yüksek 3 milyon 534 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 527 bin lira oldu.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.438,07 TL'den, çeyrek altın 5.822,00 TL'den alıcı buluyor. İşte 22 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.437,53Satış 3.438,07Alış 5.772,00Satış 5.822,00Alış 11.546,00Satış 11.645,00Alış 23.016,00Satış 23.190,00Alış 2.934,68Satış 2.935,11