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Beyaz Gazete
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Milas-Bodrum havalimanı ilk ay 104 bin 585 yolcuya hizmet verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bugün açıkladığı ocak ayı turizm rekorunda payı olan Milas-Bodrum havalimanındaki hareketlilik açıklandı.

Ekleme: 21.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Milas-Bodrum havalimanı ilk ay 104 bin 585 yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, havalimanlarının performansını açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk ayında 104 bin 585 yolcuya ve 1.594 uçağa hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında ocak ayında hizmet verilen 104 bin 585 yolcu sayısını karşın 722 ton yük taşındı.

Milas-Bodrum havalimanı ilk ay 104 bin 585 yolcuya hizmet verdi

GEÇEN YIL TOPLAM 4,3 MİLYON YOLCU GEÇTİ

Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılının 12 aylık döneminde 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet vermişti.