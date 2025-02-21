Milas-Bodrum havalimanı ilk ay 104 bin 585 yolcuya hizmet verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bugün açıkladığı ocak ayı turizm rekorunda payı olan Milas-Bodrum havalimanındaki hareketlilik açıklandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, havalimanlarının performansını açıkladı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk ayında 104 bin 585 yolcuya ve 1.594 uçağa hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında ocak ayında hizmet verilen 104 bin 585 yolcu sayısını karşın 722 ton yük taşındı.
GEÇEN YIL TOPLAM 4,3 MİLYON YOLCU GEÇTİ
Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılının 12 aylık döneminde 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet vermişti.