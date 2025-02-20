Ramazan Pidesi Ne Kadar? 2025’te Ramazan Pidesi Ne Kadar Oldu? Türkiye Fırıncılar Odası fiyatları duyurdu

PEKİ 2025'TE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU? KAÇ GRAMAJ, KAÇ LİRA?

BU OLMAZSA PİDEYE DAHA FAZLA ZAM YAPILMAYACAK!

ALABİLECEĞİNİZ PİDE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ramazan'da da Ramazan pidesi sofraların olmazsa olmazı olacak. Herkesi merak ettiği soru ise Ramazan'da pide ne kadar olacak? İşte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı. 2025 yılının Ramazan Ayı'nda pide ne kadar olacak? Pide'ye ne kadar zam yapıldı? Detaylar haberimizde…Peki, Ramazan pidesi ne kadar oldu? 2025 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.Ramazan Ayı'nda uygulanacak olan ramazan pidesi tarifesi belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin gramajı ve fiyatını Kocaeli'nde açıkladı. Geçtiğimiz yıl 340 gram 20 TL olarak satılan ramazan pidesi bu yıl 370 gram 30 TL tarifesiyle satılacak. Konuyla ilgili açıklamada yapan Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı 'Kilo fiyatı 81 TL üzerinde olmayacak. Yüzde 33'lük fiyat artışı söz konusu. Kocaeli için 370 gramı 30 TL olacak' dedi.Balcı, ekmek fiyatlarına un fiyatları nedeniyle geride kalan süreçte zam yaptıklarını dile getirerek, 'Un fiyatlarında bir artış olmaması halinde yeniden zam yapmayacağız. Bugüne kadar şükürler olsun undaki zammı yüzde 25'te tutuldu. Bu oran böyle devam ettiği sürece ekmeğe zam gündeme gelmeyecek. Ekmek ve pide arasındaki fark oranına bakarsak yüzde 30 fark söz konusu' dedi.Ramazan pideleri, bölgelere ve içeriğe göre farklılık gösterebilir. İşte bazı çeşitleri:Klasik Ramazan Pidesi – Yuvarlak veya oval şekilli, üzeri susam ve çörek otu ile süslenmiş geleneksel pide.Taş Fırın Pidesi – Geleneksel taş fırında pişirilen, daha çıtır kabuklu ve yoğun aromalı pide.Sütlü Ramazan Pidesi – Hamuruna süt eklenerek yapılan, daha yumuşak ve hafif tatlı bir lezzete sahip pide.Kepekli veya Tam Buğday Pidesi – Beyaz un yerine kepekli veya tam buğday unu kullanılarak yapılan, daha sağlıklı bir alternatif.Trabzon Pidesi – Daha kalın, tereyağı ve yumurta ile zenginleştirilmiş bir versiyon.Yumurtalı Ramazan Pidesi – Üzerine yumurta sürülerek parlak ve daha tok bir doku kazandırılmış pide.Siyez Unlu Pide – Geleneksel siyez buğdayı ile yapılan, besleyici ve aromatik bir seçenek.Mısır Unlu Pide – Karadeniz mutfağında sıkça tercih edilen, mısır unu ile yapılan farklı bir Ramazan pidesi.