Kar fırtınası barajları etkiledi! Doluluk oranı yüzde kaç oldu?

19 Şubat'tan itibaren Marmara'yı etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası devam ediyor. Yağışlar aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar tarafından İstanbul baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte oranlara ilişkin son veriler...

19 Şubat'tan itibaren Marmara'yı etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası etkisini sürdürüyor. Yağışlar aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar tarafından İstanbul baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Bugün İstanbul barajları ne kadar doldu? İşte oranlara ilişkin son veriler...20 ŞUBAT 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM20 Şubat 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 69.04 seviyesinde kaydedildi.İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:Alibey: %57Büyükçekmece: %66Darlık: %65Elmalı: %91Istrancalar: %99Kazandere: %77Pabuçdere: %74Sazlıdere: %52Terkos: %72Ömerli: %74