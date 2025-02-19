Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), önceki gün Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) vurup, intihar girişiminde bulunduğu olayı ile ilgili ayrıntılar...Saldırgan Ergüder'in aynı fakültede görev yapan Doç. Dr. F.Z.E'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek, durumdan rahatsız olduğunu söyleyip, endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Olayın detaylarına SABAH ulaştı.Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çifti tabancayla okula geldi. Öğrenci kartıyla fakülteye giren Ergüder, önce dersliklerin bulunduğu üst kata yöneldi.Ergüder'in okula girdiği bildirilen Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ise Doç. Dr. F.Z.E'ye takıntılı olduğunu bildiği için, öğretim üyesi kadını odasına çağırdı. Bu sırada karar değiştiren Ergüder, dekanlığın bulunduğu giriş kata dönerek, dekanla görüşmek istediğini söyledi.Ancak görevliler tarafından engellendi. Durumu öğrenen dekan da kapıyı kilitledi. Bir süre dekanlığın önündeki bekleme yerinde bekleyen Ergüder, yeniden hızlıca dekanın odasına girmek için hamle yaptı. Bunun üzerine görevlilerle Ergüder arasında tartışma çıktı.Bu sırada bir kadın görevli, KADES'e basarak polisten yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal da odasından çıktı. Ergüder'in montunun cebindeki silahı çıkarmaya çalıştığını gören Yeşildal, engel olmak iste de başarılı olamadı.Ergüder'in silahı ateşlemesiyle göğsünden vurulan Yeşildal, yaralanmasına rağmen saldırganın başkalarına da zarar vermemesi için mücadelesini sürdürdü. KADES'e basıldığı için kısa sürede fakülteye gelen polisleri gören Ergüder, vurduğu Yeşildal odasına girerek intihar girişiminde bulundu.Soruşturma kapsamında, dekan, F.Z.E. ve dekanlık katındaki özel kalem ve sekreterlerin de ifadelerine başvuruldu. Ergüder'in saldırıda kullandığı silahın yanı sıra, çantasında bulunan silahın da dolu olduğu belirlendi.Ergüder'in silahları ne zaman ve nasıl aldığını araştıran polis, cep telefonunu da inceleye aldı. Hastanede tedavileri süren Yeşildal'ın durumunun iyiye gittiği, Ergüder'in ise yaşam destek ünitesine bağlı olduğu öğrenildi.