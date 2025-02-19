Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik söylemleri ve sert çıkışları altın fiyatlarını hareketlendirdi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 467 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 490 bin lira oldu.Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.417,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.754,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.417,32Satış 3.417,84Alış 5.704,00Satış 5.754,00Alış 11.408,00Satış 11.506,00Alış 22.745,00Satış 22.917,00Alış 2.928,01Satış 2.928,54