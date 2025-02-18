Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya ulaştı.Erdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.Zelenski, görüşmeden önce eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.Ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.