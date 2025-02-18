Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya ulaştı.
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.
İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.
Zelenski, görüşmeden önce eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.
Ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.