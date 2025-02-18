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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.

Ekleme: 18.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:37 / Editör: Atilla Özbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya ulaştı.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Zelenski, görüşmeden önce eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı


Ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı