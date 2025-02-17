Skandal tahliye! Ayşe Barım’ın tutukluluğa itirazı kabul edildi

Sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın avukatı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutukluluğa itirazda etti.

Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu tutukluluk devam kararını ise Barım'ın avukatı itiraz ederek Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi skandal bir karar imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itiraz ederek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.