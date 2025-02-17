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Beyaz Gazete
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Skandal tahliye! Ayşe Barım’ın tutukluluğa itirazı kabul edildi

Sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın avukatı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutukluluğa itirazda etti.

Ekleme: 17.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Skandal tahliye! Ayşe Barım’ın tutukluluğa itirazı kabul edildi
Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu tutukluluk devam kararını ise Barım'ın avukatı itiraz ederek Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi skandal bir karar imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itiraz ederek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.