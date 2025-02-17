Ev şarj istasyonları ithalatı için gözetime yeni kriter

Elektrikli araçlar, trafikte çoğaldıkça şarj edilmesi için pratik çözümler de devreye girdi. Bu konuda yasal düzenlemeler ise ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanmaya devam ediliyor.

Elektrikli araçların (ev) şarj istasyonlarının ithalatına uygulanan gözetim önlemine yeni kriter getirildi.İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında 2023 yılında adet başına 20 bin doların altında olan ev şarj istasyonu ithalatının gözetim belgesi ile yapılmasına yönelik uygulama başlatılmıştı.Resmi Gazete'nin 15 Şubat tarihli sayısında yayımlanan ve ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, söz konusu şarj istasyonlarının ithalatının gözetim uygulamasına dahil olabilmesi için, istasyonların 'karayolları Trafik Kanununda yer alan taşıt tanımını haiz araçlara' yönelik olması esas alınacak.