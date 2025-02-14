Yurt genelinde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 656 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, suçla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.Ekipler, masum vatandaşları hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı hız kesmeden hareket etti.Türkiye çapında uyuşturucu ticareti yapanları hedef alarak başlatılan operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu maddenin, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildi.İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; son 3 hafta içinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüpheli yakalandı.Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlara dair şu bilgileri verdi:Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince;- 3 bin 757 ekip,- 9 bin 392 personel,- 40 hava aracı ve- 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Malatya, Eskişehir, Kilis, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Niğde, Yalova, Batman, Çorum, Aydın, Hatay, Aksaray, Elazığ, Kütahya, Karaman, Sivas, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Mardin, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Uşak, Giresun, Zonguldak, Düzce, Isparta, Şırnak, Bitlis, Rize, Yozgat, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Karabük, Muş, Nevşehir, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Bingöl, Bolu, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Amasya, Bartın, Burdur ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyleDiyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce;- 63,5 kg skunk,- 6 kg esrar ele geçirildi.- Uyuşturucu Satıcısı 10 Şüpheli yakalandı.Van İl Emniyet Müdürlüğünce;- 25 kg eroin,- 24 kg metamfetamin,- 9 kg esrar ele geçirildi.- Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce;- 45 kg esrar,- 5 kg skunk,- 169 bin 207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- Uyuşturucu Satıcısı 19 Şüpheli yakalandı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce;- 42 kg esrar,- 130 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- Uyuşturucu Satıcısı 9 Şüpheli yakalandı.Jandarma'nın yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilenler ve yakalanan şüpheli sayısı şu şekilde:Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Hatay, Van, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Manisa, Muğla, Aksaray, Çanakkale, Kayseri, Batman, Gaziantep, Amasya, Balıkesir, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Eskişehir, Samsun, Kocaeli, Kırşehir ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca;- 103 kg metamfetamin,- 3 kg kokain ele geçirildi.- 283 bin 175 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- Uyuşturucu satıcısı 21 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrol kararı verildi.Hatay İl Jandarma Komutanlığınca;- 62 kg esrar,- 511 bin adet uyuşturucu hap,- 3,5 kg bonzai ele geçirildi.- Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.Van İl Jandarma Komutanlığınca;- 166 kg metamfetamin,- 70 kg eroin ele geçirildi.- Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca;- 569,5 kg esrar ele geçirildi.